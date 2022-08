Europei d'Atletica, Italia esclusa dalla finale 4x100 maschile. Accolto il ricorso della Turchia

La staffetta 4x100 italiana maschile è rimasta esclusa dalla finale dei Campionati europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. La Turchia, dopo aver inoltrato ricorso per un danneggiamento ricevuto dalla Finlandia nel corso di un cambio, ha corso da sola al termine della sessione del mattino con un tempo di 38"98, quattro centesimi in meno rispetto al tempo del quartetto italiano sceso in pista senza il campione olimpico ed europeo dei 100 metri, Marcell Jacobs che durante il riscaldamento ha accusato un risentimento muscolare.

Con una formazione inedita, invece, la staffetta 4x400 maschile italiana è in finale agli Europei di Monaco. Gli azzurri passano il turno agguantando il quarto posto nella propria batteria in 3:02.60. Quando aumenta l'intensità della pioggia all’Olympiastadion, si parte con Lorenzo Benati mentre la seconda frazione vede protagonista Vladimir Aceti, in terza posizione alle spalle di Francia e Repubblica Ceca. È un pimpante Brayan Lopez, che mette la freccia in prossimità del cambio, a portare l’Italia provvisoriamente in testa. La chiusura è affidata a Pietro Pivotto, superato da un terzetto che comprende anche i britannici nel rettilineo opposto all’arrivo, ma il crono è sufficiente per andare avanti con il secondo tempo di recupero. Nell’ordine finiscono Repubblica Ceca (3:02.07), Francia (3:02.09) e Gran Bretagna (3:02.36). Out invece la 4x400 donne con Anna Polinari, Raphaela Lukudo, Virginia Troiani e Alice Mangione (3:28.14).

