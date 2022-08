Lazio bloccata a Torino, Udinese e Salernitana si annullano

Torino-Lazio 0-0

Torino: V. Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Singo 5.5 (72' st Lazaro 6), Ricci 6, Linetty 6 (27' st Lukic 6), Aina 5.5; Vlasic 5.5, Radonjic 6 (37' st Seck sv); Sanabria 6 (29' st Pellegri 6). Allenatore: Juric 6.

Lazio: Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6; S. Milinkovic-Savic 6 (38' st Luis Alberto sv), Cataldi 5.5 (17' st Marcos Antonio 6), Vecino 6 (17' st Basic 6); Felipe Anderson 5 (26' st Pedro 6), Immobile 6, Zaccagni 5.5 (38' st Cancellieri sv). Allenatore: Sarri 6.

Arbitro: Piccinini di Forlì 6.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Cataldi, Marcos Antonio, Lazzari, Milinkovic-Savic (dalla panchina). Angoli: 6-4. Recupero: 0'; 3'.

Torino. Torino e Lazio si annullano e non vanno oltre lo 0-0. Partono meglio i granata che al 9' spaventano subito gli ospiti con un destro da fuori area di Sanabria, terminato a lato. Al 24' i biancocelesti costruiscono una grande palla gol sull'asse Zaccagni-Marusic, con il montenegrino che si lascia ipnotizzare da Milinkovic. La Lazio cresce nella ripresa e in una manciata di minuti sfiora per tre volte il vantaggio, due con Immobile (prima respinto dal portiere poi da Djidji) ed una con Milinkovic, che non riesce ad approfittare di una disattenzione difensiva del Toro. Nel finale i ritmi calano e succede poco altro, così al triplice fischio il risultato resta 0-0.

Udinese-Salernitana 0-0

Udinese: Silvestri 7; Becao 6.5, Bijol 6 (24' pt Nuytinck 6), Masina 6; Perez 4, Pereyra 6.5, Walace 6, Makengo 6 (1' st Lovric 6), Udogie 6.5; Success 6 (23' st Beto 6), Deulofeu 6.5 (35' st Arslan sv). Allenatore: Sottil 6.5.

Salernitana: Sepe 6.5; Gyomber 6.5, Fazio 6.5, Bronn 6; Candreva 6.5 (44' st Valencia sv), Maggiore 6, Radovanovic 5.5 (1' st Bradaric 6), Vilhena 5.5, Mazzocchi 6.5; Botheim 5 (1' st Dia 6), Bonazzoli 6. Allenatore: Nicola 6.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6.

Note: Al 49' pt espulso Perez per gioco violento. Ammoniti: Makengo, Bonazzoli, Walace, Bradaric, Success, Bronn, Gyomber. Angoli: 6-6. Recupero: 5'; 4'.

Udine. Un rigore tolto dal Var, un palo, diverse occasioni e un cartellino rosso, ma alla Dacia Arena Udinese e Salernitana impattano sullo 0-0. Si tratta del primo punto per le squadre di Sottil e Nicola.Un rigore prima concesso e poi tolto all’Udinese in avvio di gara. Poi Deulofeu va vicinissimo al gol, ma colpisce il palo. In chiusura di frazione arriva l’espulsione di Perez che condiziona anche la ripresa per un pareggio senza reti quasi inevitabile.

