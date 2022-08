Il Milan frena con l'Atalanta, Bologna e Verona si accontentano

Atalanta-Milan 1-1

Atalanta e Milan combattono e danno spettacolo al Gewiss Stadium nel big match della seconda giornata di Serie A, impattando sul punteggio finale di 1-1. Segna prima Malinovskyi in quella che rischia di esser stata la sua ultima gara in maglia nerazzurra, pareggia poi Bennacer nella ripresa evitando il ko per i rossoneri.

Le squadre di Gasperini e Pioli salgono così entrambe a quota 4 punti in classifica. Grandi ritmi e intensità in avvio di gara, con i rossoneri che si fanno subito vedere con un paio di spunti pericolosi di Leao.

Bologna-Verona 1-1

Bologna e Verona si annullano al Dall’Ara e non vanno oltre un 1-1 nella seconda giornata di Serie A. Apre Arnautovic, risponde Henry, poi viene annullato un gol ad Orsolini dal Var per un fuorigioco, con l’attaccante rossoblù che nel finale viene anche espulso per un brutto intervento. Si tratta del primo punto in campionato per entrambe le squadre, reduci dalle sconfitte all’esordio con Lazio e Napoli. Neanche un minuto sul cronometro e gli scaligeri hanno una clamorosa palla gol con Henry, che si avventa su un cross da destra e colpisce un’incredibile traversa. Passato lo spavento però i padroni di casa reagiscono e dopo aver sciupato una buona occasione con Arnautovic, trovano il vantaggio al 21' proprio con lo stesso attaccante austriaco, che legge bene il cross basso di Kasius e batte Montipò per l’1-0.

