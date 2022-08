Il Napoli alza la voce con il Monza. Fiorentina a secco nel derby di Empoli

Napoli-Monza 4-0

Il Napoli domina contro il Monza e si prende la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di stagione. Allo stadio Diego Armando Maradona finisce 4-0 grazie ad una super doppietta di Kvaratskhelia e alle reti di Osimhen e dall’altro neo arrivato Kim. Secondo ko di fila invece per il Monza, che inizia in salita la prima avventura in Serie A della propria storia.

I partenopei partono forte e iniziano a portare grande pressione nei pressi dell’area brianzola, facendo collezione di calci d’angolo da cui nascono un paio di buone opportunità con Kim ed Osimhen, il primo impreciso mentre il secondo invece viene respinto da Di Gregorio.

Empoli-Fiorentina 0-0

Empoli e Fiorentina pareggiano nel derby toscano del Castellani e se per gli azzurri si tratta di un mezzo passo in avanti dopo la sconfitta rimediata all’esordio in campionato contro lo Spezia, per i viola è invece mezzo indietro visto che non dà seguito ai due successi su Cremonese e Twente. I gigliati si devono anche mordere le mani perchè pur essendo rimasti in superiorità numerica per più di metà ripresa poco fanno per portare a casa la vittoria. Il primo tempo, con una Fiorentina che vede dal 1' molte seconde linee, vede gli ospiti fare maggior possesso palla ma rendersi molto poco pericolosi dalle parti di Vicario. Di fatto il portiere empolese deve intervenire una sola volta, al 38', quando un cross di Terzic vede il tocco sbilenco e poco efficace di Ikonè.

