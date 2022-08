Conference League, Fiorentina nel girone A con Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS

La Fiorentina è stata sorteggiata nel Girone A di Conference League ed affronterà Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS. L’unico vero pericolo per la formazione di Vincenzo Italiano è rappresentato dai turchi, squadra insidiosa per ambiente e anche per le qualità dei singoli. Il tecnico Emre Belozoglu, tra gli altri, può contare infatti su diverse conoscenze del calcio internazionale e italiano: i nomi principali sono quelli dell’ex Arsenal e Real Madrid Mesut Ozil e dell’ex Tottenham Nacer Chadli. Oltre a loro in rosa ci sono anche Lucas Biglia e Stefano Okaka, che in passato hanno vestito le maglie di Lazio e Roma.

Insomma, sarà una bella lotta per il primo posto nel girone, che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione senza passare per gli spareggi (in cui eventualmente sarà da affrontare una delle terze proveniente dall’Europa League). Hearts e RFS almeno sulla carta non dovrebbero rappresentare un grosso pericolo: gli scozzesi sono reduci dall’eliminazione agli spareggi di Europa League per mano dello Zurigo, mentre i lettoni, proprio come i viola, hanno conquistato l’accesso alla fase a gironi della Conference eliminando il Linfield ai calci di rigore.

I gironi

Si parte l’8 settembre, il 15 la seconda giornata, poi la terza il 6 ottobre, la quarta il 13, la quinta il 27 e la sesta e ultima il 3 novembre. Le prime di ciascun raggruppamento accederanno direttamente agli ottavi, le seconde disputeranno i play-off con le terze classificate dei gironi di Europa League. La finale è in programma il 7 giugno alla Eden Arena di Praga.

Questi i gruppi: GIRONE A: Basaksehir (Tur), FIORENTINA (ITA), Hearts (Sco), RFS Riga (Lat) GIRONE B: West Ham (Eng), FCSB (Rou), Anderlecht (Bel), Silkeborg (Den) GIRONE C: Villarreal (Esp), Hapoel Beer Sheva (Isr), Austria Vienna (Aut), Lech Poznan (Pol) GIRONE D: Partizan Belgrado (Srb), Colonia (Ger), Nizza (Fra), Slovacko (Svk) GIRONE E: Az Alkmaar (Ned), Apollon Limassol (Cyp), Vaduz (Lie), Dnipro-1 (Ukr) GIRONE F: Gent (Bel), Molde (Nor), Shamrock Rovers (Irl), Djurgarden (Swe) GIRONE G: Slavia Praga (Cze), Cluj (Rou), Sivasspor (Tur), Ballkani (Kos) GIRONE H: Basilea (Sui), Slovan Bratislava (Svk), Zalgiris Vilnius (Ltu), Pyunik (Arm).

