L'Italvolley batte il Canada 3-0 all'esordio. Il calabrese Lavia topscorer con 18 punti

La nazionale azzurra del volley parte bene ai Mondiali maschili di pallavolo, in scena in Polonia e in Slovenia. La squadra allenata da Fefè De Giorgi, inserita nel girone E, batte il Canada 3 a 0. Questi i parziali: 25-13, 25-18, 39-37. Per l’Italia, in campo dal primo minuto Roberto Russo, preferito a Simone Anzani, e Gianluca Galassi al centro, con Simone Giannelli in regia, Yuri Romanò opposto, Daniele Lavia (il martello di Rossano top-scorer del match con 18 punti e il 65% in attacco) e Alessandro Michieletto schiacciatori e Fabio Balaso nel ruolo di libero. Prossimo impegno lunedì, alle 21.15, contro la Turchia. Mercoledì, poi, per gli azzurri ultima partita nel girone contro la Cina, sempre alle 21.15.

Italia - Canada 3-0 (25-13, 25-18, 39-37)

ITALIA: Giannelli 3, Romanò 14, Michieletto 12, Lavia 18, Russo 7, Galassi 11, Balaso (L), Sbertoli, Recine. Non entrati: Bottolo, Mosca, Anzani, Pinali, Scanferla (L). Allenatore: De Giorgi.

CANADA: Epp, Sclater 12, Loeppky 3, Barnes 6, Howe 4, Szwarc 6, Marshall (L), Walsh, Van Berkel 4, Maar 7, Hoag, Hofer. Non entrati: Eshenko, Elser (L). Allenatore: Josephson.

ARBITRI: Epaminondas (GRE), Mohamed Ahmed (UAE).

NOTE: Durata set: 18', 22', 46'. Spettatori: 600 circa. Italia: a 4 bs 17 mv 14 et 26. Canada: a 3 bs 15 mv 4 et 24.

