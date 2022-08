Serena Williams si qualifica al secondo turno degli Us Open e afferma di voler «rimanere sul vago» sul quando si ritirerà dal tennis.

«Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò tale, perché non si sa mai», ha dichiarato la campionessa americana 40enne dopo aver eliminato in 6-3 6-3 la 27enne montenegrina Danka Kovinic.

