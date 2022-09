Formula 1, sul Gp olandese si abbatte il (solito) ciclone Verstappen, ma la Ferrari c'è

Max Verstappen è ancora una volta devastante in qualifica, ma stavolta il margine sulla Ferrari è estremamente ridotto. Anzi, un niente, visto che a differenza del Belgio, in Olanda la Rossa c'è e risponde presente, schierando così le due punte contro una sulla griglia di partenza. Il tempo 1'10"342 stampato dall’olandese gli garantisce la pole position sulla pista di casa, ma Charles Leclerc è lì dietro ad appena ventun millesimi e in gara se la può giocare anche per la vittoria a Zandvoort, stesso discorso per Carlos Sainz che partirà dalla seconda fila e tenterà di mettere pressione insieme al compagno monegasco al campione del mondo in carica. Che, dopo un venerdì preoccupante, è tornato a dominare e a sorridere: "E' davvero una pole incredibile, specialmente dopo quella di ieri che era stata una giornata difficile. Abbiamo lavorato per tutta la notte per ribaltare la situazione - ha raccontato il classe 1997 - Un bel giro, ma qui se guardo il pubblico c'è qualcosa di pazzesco". La marea orange ha dovuto trattenere il fiato, visto che per la pole è stata una lotta serrata con Charles Leclerc, che alla fine resta dietro di appena ventuno millesimi per un piccolo errore in curva 10

