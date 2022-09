Formula 1, Verstappen vince in Olanda, terzo Leclerc

Max Verstappen vince il Gran Premio di Olanda in Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull non sbaglia un colpo e trionfa sul circuito casalingo di Zandvoort, precedendo la Mercedes del britannico George Russell e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Per il campione del mondo in carica e leader della classifica si tratta del trentesimo Gp conquistato in carriera. Quarto posto per il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), che dopo essersi trovato temporaneamente in prima posizione chiude addirittura giù dal podio, davanti al messicano Sergio Perez (Red Bull). Ottavo lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari), penalizzato di cinque secondi a causa di 'unsafe release'. Completano la Top 10 Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin).

"E' sempre speciale vincere il Gran Premio di casa. Era già stato così l’anno scorso, ma quest’anno ho sudato ancora di più. Weekend incredibile, sono davvero felice di aver vinto. Ringrazio i tifosi per essere venuti a sostenermi, sono orgoglioso di essere olandese". Questo il commento a caldo di Max Verstappen vincitore del Gran Premio di Olanda. Il pilota olandese della Red Bull ha poi analizzato la gara: "Non è stata una gara lineare, ci sono state delle Safety Car ma noi abbiamo preso le decisioni giuste ed è andata bene. Quando abbiamo montato di nuovo le gomme soft abbiamo ritrovato un grande passo - ha spiegato il campione del mondo in carica e leader della classifica - In occasione della prima Safety Car la situazione mi sembrava buona, mentre nella seconda non pensavo che potessimo ottenere la posizione senza rientrare. Abbiamo scelto la gomma soft e la tanta velocità di punta che abbiamo ci ha aiutato ad attaccare in curva 1. E’ stato incredibile trovare la vittoria".

"Onestamente era difficile fare meglio. Siamo stati sfortunati con la Virtual Safety Car ma non so se avrebbe cambiato le cose. Verstappen era troppo veloce e le Mercedes volavano, noi invece abbiamo faticato a trovare feeling e dobbiamo accettare questo terzo posto". Lo ha detto Charles Leclerc a margine del Gran Premio di Olanda di Formula 1, in cui è salito sul podio. Il monegasco della Ferrari ha poi raccontato la battaglia con Hamilton negli ultimi giri: "Lui stava soffrendo, mentre noi avevamo più grip e sono riuscito a superarlo. Tuttavia loro hanno mantenuto bene le gomme negli ultimi giri e non è stato semplice". Infine, sul gap con Verstappen in classifica generale: "Il distacco è molto ampio. Dobbiamo pensare una gara alla volta, cercando di sfruttare il potenziale e vedere cosa sarà possibile fare".

