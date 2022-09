Simone Alessio in corsa per le Olimpiadi: il calabrese è ancora oro al “Grand Prix Paris”

Un 2022 sempre sul gradino più alto del podio (il sesto successo consecutivo quest’anno) per Simone Alessio, l'azzurro classe 2000 di Sellia Marina è in piena corsa qualificazione ai Giochi di Paris 2024.

Proprio in Francia, al World Taekwondo Grand Prix Paris 2022, l’azzurro conquista la medaglia d’oro nella categoria -80 kg a pochi mesi dal trionfo dell’edizione del GP di Roma. Una prestazione che si è conclusa con una finale equilibrata contro il norvegese Ordenamm che si è arreso solo al 2 a 0 del terzo round.

Felice per la medaglia ma non soddisfatto pienamente dalla prestazione: «Sono contentissimo di aver ripreso il discorso da dove si era interrotto. Ottimo risultato - spiega Alessio - ma potevo fare di più dal punto di vista tecnico. Non sono brillante come ero stato a Roma. Ma alla fine, come si dice, conta il risultato. Una vittoria importante per la quale voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine. Dal direttore tecnico Claudio Nolano al presidente Cito, senza dimenticare il gruppo sportivo del Vigili del Fuoco».

Ecco le parole di Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana Taekwondo: «Simone ancora una volta si è dimostrato all’altezza della situazione, ha vinto il secondo Grand prix consecutivo e questo lo porta al primo posto nel ranking mondiale». E aggiunge: «Deve continuare su questa strada, concentrato, adesso testa al Grand Prix di Manchester il mese prossimo».

