Si interrompe in semifinale il cammino della Nazionale maschile di pallanuoto agli Europei di Spalato. La squadra del ct Sandro Campagna è stata sconfitta 11-10 (3-2 3-3 3-3 2-2) dalla Croazia in una partita carica di tensione. Gli azzurri torneranno in vasca sabato per giocarsi la medaglia di bronzo contro la Spagna.

