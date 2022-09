Champions, italiane favorite. Oggi rompe il ghiaccio l'Inter (18.45 con il Viktoria), domani Napoli, Juve e Milan

Nella prima giornata di Champions League ha vinto solo il Napoli, ma la seconda in programma tra martedì e mercoledì vede le quattro squadre italiane, tutte favorite. La prima a scendere in campo sarà l’Inter, che vola in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Pilsen. La sfida in Scozia tra Glasgow Rangers e Napoli è stata rinviata a mercoledì ma resta no i favori del pronostico per la squadra di Spalletti. La Juventus attende la visita del Benfica e conta di centrare la prima gioia europea. Milan-Dinamo Zagabria servirà a dare continuità al percorso europeo dei rossoneri.

Il programma completo della seconda giornata

Oggi

Gruppo A: Liverpool-Ajax, Rangers-Napoli (*si gioca domani)

Classifica: Ajax e Napoli 3 punti, Liverpool e Rangers 0.

Gruppo B: Porto-Bruges, Leverkusen-Atletico

Classifica: Atletico e Bruges 3 punti, Porto e Leverkusen 0.

Gruppo C: Plzen-Inter (18.45), Bayern-Barcellona

Classifica: Barcellona e Bayern 3 punti, Inter e Plzen 0.

Gruppo D: Sporting-Tottenham (18.45), Marsiglia-Francoforte

Classifica: Sporting e Tottenham 3 punti, Marsiglia e Francoforte 0.

Domani, mercoledì 14

Gruppo E: Milan-Dinamo Zagabria (18.45), Chelsea- Salisburgo

Classifica: Dinamo Zagabria 3 punti, Milan e Salisburgo 1, Chelsea 0.

Gruppo F: Shakhtar-Celtic (18.45), Real Madrid-Lipsia

Classifica: Shakhtar e Real Madrid 3 punti, Lipsia e Celtic 0.

Gruppo G: Manchester City- Dortmund, Copenaghen-Siviglia

Classifica: Manchester City e Dortmund 3 punti, Copenaghen e Siviglia 0.

Gruppo H: Juventus-Benfica, Maccabi Haifa-Psg

Classifica: Benfica e Psg 3 punti, Juventus e Maccabi Haifa 0.

© Riproduzione riservata