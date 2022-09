Austria-Italia in anticipo? Arriva il ‘no’ della Rai: “C'è Ballando con le stelle”

Non c'è gloria per gli Azzurri. C'era una volta l'Italia che faceva fermare un'intera Nazione e condizionava i palinsesti televisivi. Oggi la Nazionale non "tira" più come prima, share alla mano, e anche mamma Rai non fa sconti. Un calo di appeal alimentato dalla doppia mancata partecipazione ai Mondiali. E così, alla richiesta di anticipare l'amichevole Italia-Austria del 20 novembre (per evitare la concomitanza della prima partita dei Campionati del mondo in Qatar) la Rai ha risposto picche, perché sabato 19 c'è “Ballando con le stelle”...

