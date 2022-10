Lutto nel calcio: morto Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juventus di Lippi

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 62 anni è morto Giampiero Ventrone a causa di una leucemia che non gli ha dato scampo. Era ricoverato da qualche giorno all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli. Napoletano doc ha fatto la storia nel campo della preparazione fisica delle squadre di calcio. Dal novembre del 2021 con l’arrivo di Conte si occupava della preparazione del Tottenham dopo aver passato una vita alla Juventus, proprio quando l’attuale allenatore degli Spurs giocava con i bianconeri. A introdurlo nel mondo del calcio fu Marcello Lippi nel 1994. Metodi rivoluzionari dal punto di vista del fitness che portarono alla costruzione di una delle Juventus più forti di sempre. Dalla conquista della Champions League nel 1996 ai vari scudetti con Lippi alla guida. Era tornato nel mondo del calcio con l’Ajaccio quando in panchina c'era Fabrizio Ravanelli, un altro dei "suoi". Poi Catania e l’esperienza in Cina con Fabio Cannavaro al Guanzhou.

"Una notizia che ci sconvolge, inaspettata e tremenda: ci ha lasciato Giampiero Ventrone. Il preparatore atletico attualmente con Antonio Conte al Tottenham e in passato alla Juventus con Lippi, ci ha lasciato questa mattina". Così l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, su Facebook, dopo la notizia della scomparsa di Giampiero Ventrone. "Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale in quanto mio grande amico - dice il vicepresidente della componente preparatori atletici dell’Aiac, Francesco Perondi - E’ stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all’interno del mondo del calcio. Ci mancherà". "La grande famiglia Aiac, con in testa il presidente Renzo Ulivieri - conclude il post su Facebook dell’Assoallenatori -, esprime le più sentite condoglianze ai cari di Giampiero per questa grave e prematura perdita".

