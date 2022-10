Atp, Seppi si ritira dopo vent'anni di carriera

Andreas Seppi lascia l’attività professionistica. Il tennista altoatesino ha annunciato la decisione di chiudere la sua carriera in un’intervista a Rai Südtirol. Il ritiro arriva dopo vent'anni di carriera sportiva ad alto livello, durante i quali ha vinto tre titoli Atp (Eastbourne, Belgrado e Mosca). Per diversi anni numero 1 del tennis in Italia, nel 2013 è stato per breve tempo anche il numero 18 al mondo. «Prima o poi arriva la fine per tutti e a 38 anni non credo ci sia da vergognarsi», ha detto a Rai Südtirol Seppi che ha maturato la decisione di chiudere la carriera quest’anno. Proprio come Roger Federer contro il quale ha ottenuto la sua unica vittoria nel 2015, al terzo turno degli Australian Open. "Non so se sia stata una fortuna o una sfortuna aver giocato nell’era di Roger Federer», ha detto ancora nell’intervista il tennista di Caldaro che vuole giocare la sua ultima partita nelle prossime settimane, all’Atp 250 Tennis Napoli Club o al torneo Challenger in Val Gardena.

