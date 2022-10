Lucarelli da tecnico della Ternana a ultrà del Livorno (e del figlio), lo show dell'ex Messina e Cosenza

Cristiano Lucarelli, quello del "miliardo" rifiutato per amore del Livorno, anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo è rimasto un grande personaggio. L'amore viscerale per la sua terra, Livorno appunto, continua a scorrergli nelle vene. Oggi allena la Ternana che guarda tutti dall'alto verso il basso in serie B (e che serie B) e si è concesso una fuitina calcistica presentandosi a petto nudo nella curva dei tifosi labronici per sostenere la squadra del suo cuore (che milita nel campionato di eccellenza e in cui gioca anche il figlio Mattia) di scena a Città di Castello. Come si fa a non amare l'ex giocatore, tra gli altri, del Cosenza ed ex allenatore del Messina?

