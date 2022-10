La parabola di CR7, fuori rosa dopo la ‘fuga’ dalla panchina dello Utd. E lui sui social: “Preso dalla foga”

Ha cercato di scusarsi sui social network dopo la "fuga" dalla panchina mentre il Manchester Utd stanno battendo il Tottenham. Una scena che non è sfuggita alle telecamere ma soprattutto allo staff tecnico dei Red Devils che ha scelto di metterlo fuori rosa. Lui, intanto, sui social, ha cercato di mettere una pezza, scusandosi. "A volte ci si lascia prendere dalla foga. Dobbiamo restare uniti". Un messaggio distensivo che non gli è comunque valso la convocazione per la partita contro il Chelsea.

© Riproduzione riservata