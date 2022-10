Lorenzo Musetti vince il derby di Napoli con Berrettini: il torneo Atp è suo

Lorenzo Musetti ha fatto sua oggi la Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 612.000 euro disputato sul cemento all’aperto dell’Arena affacciata sul golfo del capoluogo campano. Il 20enne toscano, quarta forza del tabellone e numero 24 del mondo (best ranking dopo la semifinale di Firenze), ha battuto nella finale odierna il 26enne romano Matteo Berrettini, numero 16 del ranking Atp e 2 del seeding, in gara grazie a una wild card, col punteggio di 7-6 (5) 6-2.

