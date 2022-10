Il calabrese Simone Alessio argento al World Taekwondo Grand Prix di Manchester

Una stagione già di per sé memorabile per Simone Alessio con tanti successi conquistati dal talentuoso taekwondoka di Sellia Marina. La delusione olimpica ormai è stata ampiamente cancellata e Alessio anche oggi ha ottenuto un risultato davvero lusinghiero. Lo ha fatto in quella Manchester che lo ha visto trionfare come campione del mondo nel 2019. E così con la passione e la determinazione che lo contraddistinguono, Simone Alessio è andato ancora una volta a podio conquistando una splendida medaglia d'argento al World Taekwondo Grand Prix di Manchester.

Simone vince i sedicesimi di finale contro il croato Marko Golubic con un netto 2-0 (R1 10-1/R2 9-7). Ai quarti supera per 2-0 (R1 5-2/R2 6-1) il norvegese Richard Andre Ordemann e in semifinale contro il coreano Hwan Namgoong dimostra tutta la sua classe e il suo talento gestendo l'incontro in maniera esemplare e regalandoci un finale spettacolare vinto ancora una volta per 2 round a 0. (R1 9-4/R2 7-4). In finale incontra un altro atleta coreano, Geon-woo Seo, che nega all'azzurro l'ennesimo oro di questa stagione. 0-2 (R1 4-6/R2 6-7) il risultato finale.

"Naturalmente avrei voluto vincere l'Oro e giocarmela meglio in finale, ma in ogni caso sono molto felice per questa serie positiva di risultati" chiosa Simone Alessio al termine del match, "dare continuità ad un percorso che mi sono costruito insieme a Claudio (Nolano, DT della nazionale, ndr) e a tutti quelli che mi sostengono, non fa che darmi ulteriore forza in vista dei prossimi appuntamenti. I Giochi sono vicinissimi e voglio arrivarci sempre più determinato e concentrato."

© Riproduzione riservata