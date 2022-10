Inchiesta plusvalenza Juve, la Figc chiede le nuove intercettazioni alla Procura di Torino

Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè ha chiesto alla Procura della Repubblica di Torino di conoscere gli atti nuovi e finora mai trasmessigli, come le intercettazioni di conversazioni, che hanno portato agli avvisi di garanzia tra gli altri ad Andrea Agnelli e Pavel Nedved, nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze. «Solo in presenza di atti nuovi e ritenuti decisivi per la revisione della decisione definitiva pronunciata dalla Corte di appello federale a sezioni Unite - si fa infatti notare in Figc -, il procuratore federale potrebbe decidere di impugnare per revocazione» la sentenza sportiva.

