Berrettini ‘vede’ solo azzurro e dà forfait anche a Parigi: “Punto alle finali di Coppa Davis”

Matteo Berrettini dà ufficialmente forfait anche al torneo di Parigi Bercy al via oggi, dopo aver saltato il torneo di Vienna e aver perso definitivamente la possibilità di qualificarsi alle Atp Finals. «Ho provato ogni caso per esser pronto per Parigi, ma purtroppo avevo bisogno di un pò più di tempo», il suo annuncio social. Il tennista azzurro soffre di un infortunio al piede che lo aveva condizionato nella finale del torneo di Napoli persa con Musetti. «Ora il mio obiettivo è rappresentare l’Italia alle finali di Coppa Davis», ha aggiunto Berrettini, riferendosi ai quarti in programma a Malaga contro gli Usa dal 24 novembre

© Riproduzione riservata