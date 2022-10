La Roma sbanca Verona in rimonta. Bologna corsaro a Monza

Verona-Roma 1-3

Marcatori: 27’ pt Dawidowicz, 46’ pt Zaniolo, 43’ st Volpato, 47’ st El Shaarawy.

Verona: Montipò 6; Dawidowicz 5, Gunter 6, Ceccherini 5 (1' st Hien 6); Faraoni 6, Hongla 6 (41' st Sulemana sv), Veloso 5.5 (23' st Magnani 6), Depaoli 6; Tameze 5.5; Kallon 6 (1' st Lasagna 6), Henry 6 (33' st Djuric 6). Allenatore: Bocchetti 6.

Roma: Rui Patricio 6; Mancini 6 (21' st Matic 6.5), Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6.5, Cristante 6 (1' st El Shaarawy 7), Camara 7 (38' st Shomurodov sv), Zalewski 6 (12' st Belotti 5.5); Zaniolo 7 (12' st Volpato 7.5), Pellegrini 6; Abraham 5. Allenatore: Mourinho 6.5.

Arbitro: Sacchi di Macerata 6.

Note: Espulso al 36' pt Dawidowicz per gioco pericoloso. Ammoniti Ceccherini, Cristante, Hongla, Hien. Angoli: 2-4. Recupero: 3', 5'.

Verona. La Roma la spunta a Verona nel finale dopo essere passata in svantaggio grazie al gol di Dawidowicz che poi si fa espellere. I giallorossi trovano il pari con Zaniolo a fine primo tempo. Nella ripresa il forcing ospite dà i suoi frutti all’88’ grazie al giovane Volpato, il tris in contropiede è firmato da El Shaarawy.

Monza-Bologna 1-2

Marcatori: 12’ st Petagna (rig.), 15’ st Ferguson, 28’ st Orsolini.

Monza: Di Gregorio 6; Donati 5, Marlon 5.5, Carlos Augusto 5; Birindelli 5.5, Sensi 6.5 (22'st Bondo 6), Rovella 4.5, D’Alessandro 6 (22'st Ciurria 5.5); Pessina 5.5 (35'st Valoti 6), Ranocchia 5.5 (1'st Caprari 6); Petagna 7 (35'st Gytkjaer 6). Allenatore: Palladino 5.5.

Bologna: Skorupski 6; Posch 5.5, Soumaoro 6, Lucumi 6, Cambiaso 6 (46'st Lykogiannis s.v.); Medel 5.5 (18'st Moro 6), Dominguez 6; Aebischer 5 (18'st Orsolini 7), Ferguson 7, Barrow 6.5 (46'st Sansone s.v.); Zirkzee 6.5 (30'st Soriano 6.5). Allenatore: Motta 6.5

Arbitro: Pairetto di Nichelino 5.5.

Note: Spettatori: 11.388 Ammoniti: Marlon, Sensi, Rovella, D’Alessandro, Aebischer, Motta, Medel. Angoli: 4-5. Recupero: 0'; 4'.

© Riproduzione riservata