Scandalo ginnastica ritmica, Malagò: "Chiedo scusa alle atlete che hanno sofferto"

«Come presidente del Comitato olimpico e punto di riferimento dello sport italiano sento l'obbligo di chiedere scusa a tutte le atlete ed ex atlete che hanno sofferto a causa di comportamenti inappropriati». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, chiede scusa alle atlete ed ex atlete della ginnastica ritmica in un’intervista a La Repubblica, dopo le denunce di violenze psicologiche.

«Da presidente del Coni mi devo scusare, ma devo anche invitare a non fare di tutta l’erba un fascio» prosegue precisando che in ogni caso «chi ha sbagliato, se qualcuno ha sbagliato, pagherà».

