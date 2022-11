Serie C, una nuova piattaforma dedicata al campionato

Giovedì scorso, nell’ambito delle iniziative marketing rivolte dalla Lega Pro ai propri Club calcistici, c'è stata la presentazione ufficiale di Mister C LLC e della sua piattaforma OTT “196Sports” dedicata alle competizioni della Serie C del calcio italiano.

La società americana Mister C LLc, attraverso la piattaforma “196Sports” -accessibile via Web e attraverso le App IOS e Android- trasmette, in sublicenza da Eleven Sports, oltre 1100 partite del campionato di Serie C, play off e play out compresi, nonché la Coppa Italia Serie C in tutto il mondo, all’infuori dell’Italia.

La presentazione è stata aperta dall’avv. Andrea Preti, procuratore italiano del Gruppo, che ha illustrato la visione strategica di Mister C LLC di costituire la vetrina con affaccio particolare verso l’estero di quegli sport, primo tra tutti la Serie C del calcio italiano, in cui specialmente si riconosce l’Italiano emigrato, oriundo o semplicemente in viaggio e lontano da casa, perché richiamano con particolare forza emotiva il suo territorio, la sua gente ed, in ultima istanza, l’Italia che si porta nel cuore.

Ha dato poi la parola al responsabile tecnico del Gruppo, ing. Marco Ricciuti che ha illustrato ai Club calcistici partecipanti l’architettura tecnica della Piattaforma “196Sports”, mostrando il sito e le sue funzioni.

Ha concluso l’intervento l’avv. Francesco Rizzo Marullo, vicepresidente del 196Sports per il Nord America, evidenziando sia lo sviluppo del calcio nel mercato nordamericano, nonché le opportunità che esso rappresenta anche per i vari club. “Vogliamo far sì che l’app. 196Sports costituisca una finestra per i club verso un mercato molto ricco ed in forte espansione, dal punto di vista calcistico, come quello americano. In questo processo di internazionalizzazione stiamo sviluppando importanti contatti con le organizzazioni italo-americane quale, ad esempio il NIAF e l’OSIA, per dare maggiore visibilità al campionato di Lega-Pro e sviluppare nuove strategie di marketing e co-marketing per i club interessati”.

In chiusura l’auspicio, condiviso da Lega Pro, che la Piattaforma “196Sport” possa divenire strumento al servizio dei Club della Serie C del Calcio volto ad agevolare la relativa connessione con tutte le opportunità presenti nei territori di riferimento della relativa iniziativa comunicazionale.

