La Juventus batte il Verona ed è terza di... "corto muso"

Verona-Juventus 0-1

Marcatore: 16'st Kean.

Verona: Montipò 5.5; Dawidowicz 6 (33'st Gunter sv), Hien 5.5, Ceccherini 6; Terracciano 5.5, Sulemana 6 (20'st Veloso 6), Hongla 6.5, Doig 6 (20'st Lazovic 6); Lasagna 6, Kallon 5.5 (26'st Verdi 6); Djuric 5 (33'st Henry sv). Allenatore: Bocchetti 6.

Juventus: Perin 6; Bremer 6.5, Bonucci 6, Danilo 6.5; Cuadrado 6.5 (33'st Alex Sandro 5), Fagioli 6 (18'st Miretti 6), Locatelli 6 (18'st Paredes 5.5), Rabiot 7, Kostic 6.5; Kean 7 (23'st Di Maria 5.5), Milik 7. Allenatore: Allegri 6.

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6.

Note: Espulso: al 47'st Alex Sandro per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: Bonucci, Dawidowicz, Djuric, Veloso. Angoli 5-4. Recupero 1' pt, 5' st.

Verona. Quinta vittoria di fila senza subire gol per una Juventus sempre più lanciata in campionato e capace di fare un grande balzo al terzo posto, in attesa del match della Lazio contro il Monza. Al Bentegodi i bianconeri, soffrendo nel finale, battono il Verona 1-0 grazie al gol di Kean, che permette alla squadra di Allegri di portarsi a soli due punti di distanza dal Milan. Gli uomini di Bocchetti sono invece condannati alla nona sconfitta consecutiva, restando inchiodati sul fondo della classifica a quota 5. Al 61' a sbloccare il match ci pensa la Juventus: Milik vince un rimpallo nella propria metà campo e verticalizza per Rabiot, bravo a sua volta a pescare il taglio di Kean, che controlla in area e di mancino batte Montipò anche grazie ad una deviazione dello stesso Dawidowicz. Gli scaligeri comunque non mollano e con orgoglio provano a fare il possibile per rimettersi in carreggiata, reclamando un rigore al 76' per un fallo di mano in area di Danilo non ravvisato da arbitro e Var. Penalty che invece viene inizialmente assegnato ai gialloblu al minuto 83, quando Verdi va giù in area dopo un contatto con Bonucci: Di Bello però stavolta viene richiamato all’on field review e torna sui suoi passi annullando la decisione.

