Il Milan ha un nuovo amministratore delegato. Ecco chi è Giorgio Furlani

«Voglio ringraziare Gerry e il team di RedBird per avermi concesso il grande onore di guidare il club che amo mentre si avvia a una nuova fase della sua rinascita» - sono le prime parole di Giorgio Furlani come ad del Milan, riportate dal comunicato del club rossonero. «Guardo con entusiasmo - spiega - alla prospettiva di lavorare con il presidente Scaroni, Paolo Maldini, Stefano Pioli e più in generale con tutta la dirigenza del club: sono convinto che nei prossimi anni, insieme, potremo raggiungere nuovi e grandi traguardi, dentro e fuori dal campo. Forza Milan!».

