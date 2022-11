Roma, tiene ancora banco il caso Karsdorp. Alcuni tifosi sotto casa dell'olandese

Tra poco la Roma scenderà in campo con il Torino all'Olimpico, ma in casa giallorossa tiene ancora banco la furiosa polemica innescata da Mourinho dopo il pari di Reggio Emilia con il Sassuolo nel turno infrasettimanale. A fine gara lo Special One aveva accusato uno dei suoi calciatori: "Sono stato tradito". Il riferimento è subito andato al terzino destro olandese Rick Karsdorp. L'atleta orange non è stato messo fuori rosa da José Mourinho, ma sembra ormai ai margini della rosa della Roma.

Come riporta il Corriere dello Sport, "l'umore dell'esterno giallorosso è pessimo, il giocatore è molto turbato, anche perché due sere fa ha trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli. Non è successo nulla di grave, per fortuna, ma è il segnale di un problema non semplice da risolvere. Non di rado, in questi casi, anche la vita privata di un calciatore può diventare meno semplice. A meno che Mourinho non faccia dietrofront, riabilitando pubblicamente Karsdorp".