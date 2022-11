Russell vince il Gp del Brasile. Terzo posto per la Ferrari di Sainz

Il britannico George Russell ha vinto il Gp del Brasile, penultima prova del mondiale 2022. Il pilota della Mercedes, al primo successo in Formula 1, ha preceduto il compagno di squadra, Lewis Hamilton. Terzo posto per Carlos Sainz e quarto per Charles Leclerc, con le Ferrari. Dietro alle Rosse si è classificato quinto Fernando Alonso con l’Alpine, che ha preceduto il campione del mondo Max Verstappen e il suo compagno di squadra della Red Bull, Sergio Perez. A punti sono andati anche Esteban Ocon, con l’Alpine, Vallteri Bottas, nono con l’Alfa Romeo, e Lance Stroll con la Aston Martin.

«Una sensazione fantastica, ci tengo subito a ringraziare il team per il grande lavoro e per aver reso tutto questo possibile. E’ stata una gara dura, sono stato quasi sempre in controllo ma Hamilton è stato veloce e nel finale quando è entrata la Safety Car ho sentito molta più pressione. Sono davvero senza parole, nel giro di rientro mi sono riaffiorati tutti i ricordi in mente, dall’inizio con i kart ad oggi. Voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati e mi stanno vicino e chi mi ha dato questa opportunità». Si esprime così un emozionato George Russell dopo il trionfo nel Gran Premio del Brasile.

«E' stata una bella gara nel complesso, abbiamo avuto un problema con i freni che si sono surriscaldati molto all’inizio. Siamo stati costretti ad una strategia da tre soste, ma abbiamo spinto tanto e abbiamo ottenuto un buon podio partendo dalla settima posizione. Le Mercedes oggi erano più veloci, sono molto forti e nell’ultimo GP di Abu Dhabi proveremo a difendere il secondo posto nel mondiale costruttori». Si esprime così Carlos Sainz al termine del Gran Premio del Brasile.

