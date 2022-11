Binotto e la Ferrari ai saluti. Al suo posto arriverà Frederic Vasseur

Mattia Binotto non sarà più il team principal della Ferrari in Formula 1 e al suo posto a gennaio arriverà Frederic Vasseur dall’Alfa Romeo. La notizia è stata anticipata dal sito della Gazzetta. Il 54enne ingegnere francese era già stato sondato dal Cavallino in estate e sarebbe forte anche del rapporto con i vertici del gruppo Stellantis costruito in questi anni di gestione della Sauber, brandizzata Alfa Romeo.

Vasseur vanta un curriculum da uomo di corse costruito gestendo team nelle serie minori, a differenza della provenienza più tecnica di Binotto che era stato a capo dei motoristi e direttore tecnico Ferrari, prima di diventarne team principal.

Binotto paga lo scotto di un quadriennio 2019-2022 dove è sempre mancata almeno la lotta per il titolo fino all’ultima gara, un pò come era accaduto per la gestione di Maurizio Arrivabene. Inoltre c'era sul piatto il rapporto non proprio idilliaco con Charles Leclerc, il quale particolare aveva esordito in F1 proprio in Sauber, sotto la gestione Vasseur.

