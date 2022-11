Bagnaia al Quirinale ricevuto da Mattarella: "Bello vincere con una moto italiana"

"Ringrazio il Presidente, per noi è un vero onore personale e professionale. Il titolo piloti ci rende orgogliosi e vincerlo da italiano e con una moto italiana ci rende ancora di più orgogliosi.

Un risultato frutto di tanto lavoro". Sono queste le parole del campione del mondo di MotoGp Francesco Bagnaia, ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Siamo riusciti ad essere il punto di riferimento del campionato - ha detto il pilota Ducati - con record podi e pole. A Valencia ho coronato mio sogno, portando con orgoglio la bandiera italiana. In pista ci siamo noi, ma i risultati importanti si ottengono con la squadra".

"Un gran piacere ricevere qui con la Ducati Pecco Bagnaia per ringraziarlo di questo successo e di quanto sia stato importante per il nostro Paese il suo entusiasmo. - ha detto invece Mattarella - Credo che Valentino Rossi sia contento che continui la sua storia di successi. Complimenti davvero a Bagnaia e a tutti. Ducati è una squadra straordinaria, è importante avere dopo 50 anni un campione italiano su una moto italiana. Complimenti e grazie per quello che rappresentate per l'immagine del nostro Paese".

