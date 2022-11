Sarà Andrey Rublev l’avversario di Casper Ruud in una delle due semifinali delle Atp Finals in corso a Torino. Il russo si prende il secondo posto nel gruppo Rosso superando nella terza e ultima giornata del round robin Stefanos Tsitsipas per 6-3 3-6 6-2 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. L'altra semifinale vedrà invece in campo Novak Djokovic e Taylor Fritz.

