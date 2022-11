Taekwondo, Dell'Aquila... vola sempre più in alto: è campione del mondo

Dopo le Olimpiadi di Tokyo, il titolo Mondiale: Vito Dell’Aquila è campione del mondo di taekwondo nella categoria 58 chili. L’azzurro, che fu il primo oro azzurro ai Giochi e primo in assoluto nato dopo il 2000, ha vinto il titolo nella notte a Guadalajara battendo in finale il coreano Jun Jang 13-4. «Sono contento per me e per l'Italia - le parole di Dell’Aquila - Mi dispiace per Simone Alessio, fuori nonostante fosse in testa al ranking: questo oro è anche suo, saprà rifarsi».

