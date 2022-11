Roma parte per tournée in Giappone, assente Karsdorp dopo la rottura: "Malesse di natura psicologia"

Durante la settimana di vacanze concessa da Mourinho, la Roma e Karsdorp avevano provato a dialogare per ricucire lo strappo, ma a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti il calciatore ha comunicato al club giallorosso che non sarebbe rientrato per un malessere di natura psicologica. Questo il motivo dell’assenza dell’olandese in questi giorni di allenamento. La Roma ha preso coscienza della posizione del giocatore chiedendo a Karsdorp di tornare comunque nella Capitale per essere visitato dallo staff medico giallorosso, per una procedura consueta in qualsiasi azienda in circostanze analoghe. La Roma intanto è partita per la tournée in Giappone dove rimarrà fino al 29 novembre. Assenti Cristante e Wijnaldum che dovranno recuperare dai rispettivi infortuni. Partono con la squadra invece Pellegrini, Spinazzola e Zaniolo, quest’ultimo appena rientrato dalla Nazionale.

