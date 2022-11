Ultimo test ad Abu Dhabi: la Ferrari chiude davanti con Sainz e Leclerc

La Formula 1 non riposa mai. Oggi, ad Abu Dhabi, sono andati i scena i test Pirelli, chiusi con tre Ferrari davanti a tutte le altre vetture. Il più veloce è stato lo spagnolo Carlos Sainz, in 1:25.245, seguito dal monegasco Charles Leclerc, in 1:25.383. In terza posizione il 23enne russo Robert Shwartzman, pilota della Ferrari Driver Academy, in 1:25.400. Più dietro il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri), in 1:25.689, seguito dal belga Max Verstappen (Red Bull), in 1:25.845, e dal thailandese con passaporto britannico Alexander Albon (Williams), in 1:25.959. Settimo cronometro per il suo nuovo compagno di scuderia, lo statunitense Logan Sargeant, che aveva oggi gli occhi tutti puntati addosso, in 1:26.063. Attardati Sergio Perez (tredicesimo) e Lewis Hamilton (17esimo). Molta curiosità per alcune novità, ovvero per Fernando Alonso al volante dell’Aston Martin, per Pierre Gasly passato all’Alpine e per Nicolas Hulkenberg al debutto con la Haas. Appuntamento adesso al 2023 con i test in programma dal 23 al 25 febbraio in Bahrain. A ruota, il 5 marzo, il via al Mondiale con il primo Gran Premio, in scena proprio in Bahrain.

