Il prossimo campionato di serie A avrà inizio il 20 agosto

La Lega Serie A ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024: il campionato 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024, come deciso nel Consiglio di Lega svoltosi il 14 novembre 2022.

Lega Serie A ha ufficializzato ora e data della Supercoppa EA Sports 2022-2023: Milan-Inter, valida per l'assegnazione del trofeo, verrà disputata mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyadh, al "King Fahd International Stadium" in Arabia Saudita con inizio alle ore 22.00 locali (20.00 ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5. In campo i rossoneri campioni d’Italia e i nerazzurri detentori della Coppa Italia. Si tratta della 35ª edizione della Supercoppa, la 12ª che verrà giocata fuori dall’Italia

