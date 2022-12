Manolo Portanova convocato per Genoa-Sudtirol dopo la condanna

Il centrocampista Manolo Portanova è tra i convocati per la partita Genoa-Sudtirol in programma alle 15 allo stadio Ferraris, gara del campionato di Serie B. Il nuovo tecnico dei rossoblù, Alberto Gilardino, in accordo con la società, ha deciso di inserirlo nell’elenco di chi potrà giocare la partita. Dovrebbe andare in panchina, visto che nell’allenamento di ieri è stato inserito tra le riserve.

Portanova, martedì scorso, è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo avvenuta in un appartamento del centro storico di Siena la notte tra il 30 e 31 maggio 2021 su una studentessa allora di 21 anni.

