Brasile, inizia il dopo Tite. Anche Ancelotti in lizza per la panchina carioca

Dopo il ko del Brasile ai Mondiali, contro la Croazia, il ct Tite ha annunciato che lascerà la panchina verdeoro. Subito è partito il totonomi per la successione del "Professore" alla guida della Selecao. Ieri circolavano sulla stampa sudamericana quelli suggestivi di Josè Mourinho e di Luis Enrique; oggi invece il portale Uol rilancia il nome di Carlo Ancelotti. A ruota, sempre come profili stranieri, ci sono Pep Guardiola, che non sarebbe intenzionato ad accettare, e il portoghese Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras, al momento in pole position

