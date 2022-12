Mondiali di Nuoto, Tommaso Ceccon medaglia d'oro nei 100 misti

Uno strepitoso Thomas Ceccon si prende di forza la medaglia d’oro nei 100 misti uomini ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. L’azzurro parte fortissimo nelle due frazioni a farfalla e dorso e poi tiene botta nella rana prima di scatenarsi di nuovo con lo stile libero: 50"97 alla fine il tempo che vale il titolo iridato. Sul podio anche due canadesi. Secondo Javier Acevedo, argento in 51"05; bronzo per Finlay Knox (51"10).

"L'oro non me l’aspettavo ma mi sentivo molto bene in acqua. Alla fine ero cotto, però ho visto che ero avanti a rana e mi sono detto: sai che c'è, può essere che la vinco". Parole di Thomas Ceccon, dopo il successo. "Sono contento di essere andato sotto i 51", anche se a due centesimi dal record italiano di Marco Orsi (50"95 ndr), peccato per quello. Ma è una medaglia mondiale, un oro, non si può fare meglio di così: oggi sono campione del mondo io", afferma il 21enne di Thiene che poi, parlando della gara, aggiunge: "Mi sembravano tutti un pò più fermi rispetto al solito. Kasas aveva nuotato 51"00 in Coppa del Mondo, anche gli altri avevano fatto un pò meno. Però i 100 misti è una gara difficile, molto veloce, se ti perdi un attimo è un casino"

© Riproduzione riservata