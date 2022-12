Discesa di Sankt Moritz... azzurra: vince Curtoni davanti alla Goggia (infortunata)

Doppietta azzurra nella prima discesa della Coppa del mondo di sci a St.Moritz: ha vinto Elena Curtoni - 31 anni, al terzo successo e al nono podio in carriera - in 1'09"40, davanti a Sofia Goggia in 1'09"69. Terza la svizzera Corinne Suter, in 1'10"13. Inoltre, c'è un buon settimo posto in 1'10"67 per l’azzurra Federica Brignone, scesa con un po' di nebbia in quota. Per l’Italia ci sono poi Laura Pirovano, 10/a in 1'10"76, più indietro Nicol Delago in 1'12"00 e Nadia

Delago in 1'12"90. Sofia Goggia è stata sfortunata per aver sbattuto violentemente la mano sinistra contro il palo di una porta. L'atleta azzurra ha riportato la frattura del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra e nel pomeriggio verrà operata a Milano.

