Mondiali nuoto: Italia oro e record del mondo nella 4x50 misti. Paltrinieri trionfa anche negli 800sl

Straordinaria impresa dell’Italia che si è laureata campione del mondo in vasca corta nella staffetta 4x50 mista maschile con il nuovo record mondiale di 1'29"72. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano, primi della storia a scendere sotto l’1'30», nelle acque di Melbourne, hanno preceduto gli Stati Uniti (1'30"37, record americano) e l’Australia (1'30"81, record oceanico).

Paltrinieri d'oro anche negli 800 stile libero

Gregorio Paltrinieri, bracciata dopo bracciata, è sempre più nella storia del nuoto mondiale. SuperGreg dopo l’oro nei 1500 stile libero, si è laureato campione del mondo in vasca corto anche negli 800 stile libero. L’azzurro a Melbourne ha vinto in 7'29"99, nuovo record dei campionati in vasca da 25 metri. Argento al norvegese Henrik Christiansen (7'31"48) e bronzo al francese Logan Fontaine (7'33"12).

