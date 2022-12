Benzema annuncia l'addio alla nazionale francese

«Ho fatto sforzi e commesso errori che mi hanno portato fino a dove sono oggi e ne sono orgoglioso. Ho scritto la mia storia e la nostra finisce». Con queste parole pubblicate sui propri profili social ufficiali, Karim Benzema dice definitivamente addio alla nazionale della Francia nel giorno del suo 35 compleanno. Il fresco vincitore del Pallone d’Oro è stato costretto a saltare i Mondiali in Qatar per colpa di un infortunio, ma nelle ultime ore sono spuntati anche alcuni retroscena secondo i quali ci sarebbero state ancora diatribe tra lui e il ct Didier Deschamps, reo di non avergli chiesto di restare in Qatar nonostante l’infortunio, in modo da avere la chance di disputare qualche minuto di torneo (al suo posto non era stato convocato nessun altro). Il rapporto tra l’allenatore e il bomber del Real Madrid s'incrinò a partire da dicembre 2015, quando l’attaccante fu escluso dalla nazionale a causa di una vicenda giudiziaria che lo coinvolse insieme a Mathieu Valbuena. Saltò gli Europei del 2016 e anche il Mondiale di Russia 2018, per far ritorno tra i convocati solo il 18 maggio del 2021 in vista della fase finale del campionato europeo 2020 (rinviato di un anno causa Covid). Stavolta però è rottura totale con la Francia per Benzema, che nei giorni scorsi ha declinato anche l’invito del presidente Emmanuel Macron di volare in Qatar per sostenere i compagni durante la finale.

