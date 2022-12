Serie B, designata terna tutta femminile per Frosinone - Ternana

Sarà una terna tutta femminile a dirigere Frosinone-Ternana nel 'Boxing Day' della Serie B, il 26 dicembre. La Can ha infatti designato Maria Sole Ferrieri Caputi con Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Una notizia accolta con soddisfazione dalla Lega Serie B che ricorda «come ancora una volta la Serie BKT è protagonista di una crescita culturale del nostro calcio. La gara dello Stirpe - prosegue la Lega B - è fra l’altro una partita di cartello dell’ultima giornata di andata, prevista all’interno del boxing day quando la Serie BKT sarà in campo per la gioia di tutti i tifosi in Italia e nel mondo che seguono una delle migliori espressioni del calcio nazionale di altissimo livello».

Ad arbitrare nella 19ma giornata ci saranno anche due internazionali, Mariani e Guida, rispettivamente impegnati per Bari-Genoa e Como-Cittadella.

© Riproduzione riservata