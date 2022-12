Tour de France 2024 un po'... italiano: le tre tappe iniziali nel Bel Paese

Il Tour de France 2024 partirà per la prima volta dall’Italia, con le tre tappe iniziali: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna, Piacenza-Torino. La presentazione ufficiale della cosiddetta 'Grand depart' 2024 si è tenuta oggi a Palazzo Vecchio, con il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme. «Il Tour de France non è mai partito dall’Italia in 120 anni, ed era una specie di anomalia, di incongruenza», ha detto Prudhomme, citando i vincitori italiani della corsa, da Bottecchia a Nibali.

