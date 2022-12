Lutto nel mondo del calcio: morto a 49 anni Fabian O'Neill, ex Juve e Cagliari

E' morto l'ex fantasista uruguayano di Juventus, Cagliari e Perugia, Fabian O'Neill. Era stato ricoverato in terapia intensiva a Montevideo in fin di vita ed è spirato poco prima dell'una.

O'Neill che veniva apostrofato con il soprannome "Il Mago" è morto ad appena 49 anni e dopo l'addio al calcio la sua vita è stata segnata dai problemi con l'alcool e con le scommesse. Aveva lasciato il calcio nel 2003 e nel 2020 era stato ricoverato per problemi al fegato e alle vie urinarie, negli ultimi anni era anche caduto in disgrazia economica.

O'Neill è morto in ospedale nel giorno di Natale. L’ex nazionale dell’Uruguay che ha giocato in serie A tra il 1995 e il 2002 con le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia. Era stato ricoverato ieri in ospedale a Montevideo a causa di un’emorragia, ma le cure questa volta non sono riuscite a salvare il 49enne, minato dall’abuso di alcol e già più volte costretto a ricoveri e interventi.

Il Cagliari, che lo aveva già inserito nella 'Hall of Famè, ha reso omaggio al suo ex giocatore con un messaggio su twitter: "Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la «10» sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi». Con la maglia rossoblù, O'Neill ha raccolto 120 presenze realizzando dodici gol tra il 1995 e il 2000.

