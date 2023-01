Calciomercato, al via la sessione invernale. Caccia al ritocco post-Mondiale

Si apre domani la sessione invernale di calciomercato che si concluderà il 31 gennaio: le squadre di serie A sono a caccia di occasioni per puntellare gli organici dopo 52 giorni di sosta per i mondiali che hanno lasciato incertezze e diverse infortuni in vista della ripresa del campionato, in programma mercoledì. Non si attendono colpi clamorosi, con le big frenate da problemi di bilanci e, nel caso della Juve, dal terremoto societario innescato dalle inchieste sulle plusvalenze della procura di Torino.

Le scelte delle milanesi

Milan e Inter sono alle prese con i rinnovi di Skriniar e Leao da cui potrebbero dipendere eventuali nuovi acquisti. Al difensore nerazzurro sono stati offerti di 6 milioni di euro di ingaggio netto, ma il Psg è alla finestra pronto a mettere sul tavolo 8 milioni all’anno più bonus. I rossoneri habnno offerto 6 milioni di euro a fronte dei 7 richiesti ma il Chelsea è disposto ad arrivare a 12 milioni per portare l’attaccante portoghese in Premier. Per la squadra di Stefano Pioli c'è anche il problema del portiere, visto l’infortunio di Maignan e le incertezze dei suoi sostituti. Per tamponare è in arrivo l’estremo difensore colombiano di 24 anni Devis Vasquez che giocava nel Club Guaranì in Paraguay. L’Inter invece potrebbe fare cassa vendendo Dumfries, reduce da un buon mondiale, e intanto pensa a ringiovanire l’attacco con il francee Marcus Thuram, in scadenza al Borussia Monchengladbach ma corteggiato da mezza Europa. L’atalantino Scalvini è la prima alternativa per la difesa qualora Skriniar non dovesse rinnovare.

Tutti gli altri movimenti

La Juventus ha messo nel mirino il centrocampista Mac Allister dell’Argentina, valutato 35-40 milioni, e cerca di stringere per il rinnovo di Rabiot, in scadenza e corteggiato da Arsenal e Newcastle. La Roma ha preso l’attaccante norvegese Solbakken e vuole convincere il Sassuolo a privarsi di Frattesi senza aspettare giugno, ma resta una valutazione di 35 milioni giudicata alta dai giallorossi disposti a mettere sul piatto Volpato e Bove. In uscita l’olandese Karsdorp, in rotta con Mourinho, e Shomodurov che potrebbe approdare al Torino visto l’infortunio di Pellegri. Il Napoli capolista finora è stato perfetto ed è difficile immaginare come possa essere rafforzato, anche se c'è stato un sondaggio con la Samp per l’esterno Bereszynski. Tra gli affari già conclusi ci sono il portiere messicano Ochoa alla Salernitana (che vuole riprendersi Djuric dalla Fiorentina), lo scambio Caputo-Lammers tra Empoli e Sampdoria, Borini destinato al Verona. La Lazio ha ceduto Kamenovic allo Sparta Praga e attende offerte dalla Spagna per Luis Alberto per poi valutare un eventuale rimpiazzo. C'è anche un interesse per Bonazzoli come possibile vice Immobile. Pochi movimenti all’orizzone per le squadre di metà classifica: la Fiorentina potrebbe cedere il portiere Gollini e l’esterno Zurkowski (interessa all’Empoli) e tentare di prendere Boga che finora ha deluso all’Atalanta. L’Udinese ha prenotato l’attaccante brasiliano Martins per l’estate e sta seguendo l’esterno Rosier. Nelle zone basse la Cremonese ha preso il difensore Ferrari dalla Samp che dovrebbe rimpiazzarlo con Nuytinck. Lo Spezia ha chiuso per il giovane esterno portoghese Joao Moutinho (nessuna parentela con il centrocampista dei Wolves). Il Lecce punta al centrocampista viola Maleh.

