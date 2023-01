Padova-JuveU23, post-partita incandescente. Lite tra il ds cosentino Mirabelli e un tifoso

Post partita concitato in Serie C, girone A. Il match è quello tra Padova e Juventus Under 23 e ad essere protagonista in negativo è il direttore sportivo dei veneti, il calabrese Massimiliano Mirabelli (tra le altre, anche ex Milan). Mirabelli, come riporta Padova Sport, sarebbe stato coinvolto in un diverbio con in tifoso patavino all'uscita della cabina stampa nella tribuna ovest. "Il tifoso avrebbe apostrofato il dirigente con parole offensive (“Che squadra di m*** hai fatto?”), questa la scintilla che poi ha fatto degenerare il confronto tra i due".

"Secondo alcuni testimoni, Mirabelli avrebbe reagito male agli insulti del tifoso colpendolo con un pugno. La situazione si è placata con l'intervento di uno steward che ha allontanato il direttore sportivo. Il tifoso coinvolto nella lite, un giovane di circa 30 anni abituale frequentatore della tribuna ovest, avrebbe detto di voler sporgere denuncia per l'accaduto. La polizia sta accertando i fatti"

© Riproduzione riservata