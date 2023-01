Australian Open, Sinner vince facile contro Edmund e passa al secondo turno

Lasciando sei game all’avversario, in meno di due ore di gioco Jannik Sinner è volato al secondo turno dell’Australian Open. L’azzurro ha battuto il britannico Edmund 6/4-6/0-6-2 nella giornata d’esordio del primo Slam dell’anno. Passa il turno agevolmente anche il polacco Hurkacz (7/6-6/2-6/2 a Martinez). Il canadese Shapovalov, numero 20 del seeding ha vinto in quattro set contro Lajovic (6/4-4/6-6/4-6/1) e anche Korda ha lasciato un set a Garin (6/4-1/6-6/3-6/2). Passano il turno anche Griekspoor contro Kotov (6/3-7/6-6/3), Khachanov (7/6-6/2-6/0 a Zapata Miralles) F. Cerundolo nel derby argentino contro Pella (6/4-6/4-6/3). Moutet ha impiegato cinque set per battere Wu (6/4-5/7-6/4-4/6-7/5. Shang ha vinto 6/2-6/4-6/7-7/5, Etcheverry ha superato Barrere 3/6-6/3-6/4-6/4, Lehecka ha dato 6/3-6/3-6/3 a Coric, Nishioka ha battuto Ymer in tre set 6/4-6/2-7/5.

