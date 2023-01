Australian Open: Camila Giorgi vola al secondo turno, Trevisan eliminata

Camila Giorgi al secondo turno degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 31enne di Macerata, numero 70 WTA, ha liquidato 60 61, in 55 minuti di partita, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, 364 WTA, in tabellone con il ranking protetto perché ferma per un problema al ginocchio sinistro dall’ultima edizione degli Internazionali BNL d’Italia lo scorso maggio. Al secondo turno, però, niente derby azzurro Giorgi troverà infatti dall’altra parte della rete la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, numero 105 WTA, proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto a sorpresa 63 62, in un’ora e undici minuti, Martina Trevisan, numero 21 WTA ("best ranking") e 21esima testa di serie.

