Zaniolo non convocato per lo Spezia. Rottura totale con la Roma?

E’ ormai rottura totale tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Il calciatore non sarà convocato da Josè Mourinho per la trasferta di La Spezia in programma domenica alle 18, in accordo con la dirigenza che ha deciso di lasciarlo a casa per questioni di mercato. E’ questo ciò che si apprende da Trigoria e riferisce Sky Sport, con Zaniolo che sembra ormai destinato a un imminente addio.

Il classe '99 è molto corteggiato dal Tottenham di Antonio Conte, unico club che sembra davvero interessato ad uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, seppur in calo nell’ultimo periodo al rientro dal grave infortunio al ginocchio. La Roma chiede una cifra intorno ai 35/40 milioni di euro e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.

