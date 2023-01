Australian Open: Djokovic trionfa a Melbourne, Tsitsipas ko in 3 set

Novak Djokovic ha battuto Stefanos Tsitsipas in 3 set in finale e si è aggiudicato gli Australian Open, primo torneo del Grande Slam dell’anno. Non c'è stata quasi storia: 63/76/76 il punteggio finale a favore del tennista serbo, che con questa vittoria torna in cima alla classifica Atp. E’ lui, di nuovo, il re del tennis mondiale. A Melbourne Nole 'il cannibalè ha trionfato 10 volte in carriera, mentre quello di oggi diventa il 22esimo Slam: solo Rafa Nadal è stato capace di fare bene come lui.

Questo l’albo d’oro degli Australian Open maschili:

1905 Rodney Heath (Aus) 1906 Tony Wilding (Aus) 1907 Horace Rice (Aus) 1908 Fred Alexander (Usa) 1909 Tony Wilding (Aus) 1910 Rodney Heath (Aus) 1911 Norman Brookes (Aus) 1912 Cecil Parke (Aus) 1913 Ernie Parker (Aus) 1914 Arthur O'Hara (Aus) 1915 Gordon Lowe (Gbr) 1919 Algernon Kingscote (Gbr) 1920 Pat O'Hara (Aus) 1921 Rhys Gemmell (Aus) 1922 James Anderson (Aus) 1923 Pat O'Hara (Aus) 1924 James Anderson (Aus) 1925 James Anderson (Aus) 1926 John Hawkes (Aus) 1927 Gerald Patterson (Aus) 1928 Jean Borotra (Fra) 1929 John Gregory (Gbr) 1930 Gar Moon (Aus) 1931 Jack Crawford (Aus) 1932 Jack Crawford (Aus) 1933 Jack Crawford (Aus) 1934 Fred Perry (Gbr) 1935 Jack Crawford (Aus) 1936 Adrian Quist (Aus) 1937 Vivian McGrath (Aus) 1938 Don Budge (Usa) 1939 John Bromwich (Aus) 1940 Adrian Quist (Aus) 1946 John Bromwich (Aus) 1947 Dinny Pails (Aus) 1948 Adrian Quist (Aus) 1949 Frank Sedgman (Aus) 1950 Frank Sedgman (Aus) 1951 Dick Savitt (Usa) 1952 Ken McGregor (Aus) 1953 Ken Rosewall (Aus) 1954 Mervyn Rose (Aus) 1955 Ken Rosewall (Aus) 1956 Lew Hoad (Aus) 1957 Ashley Cooper (Aus) 1958 Ashley Cooper (Aus) 1959 Alex Olmedo (Can) 1960 Rod Laver (Aus) 1961 Roy Emerson (Aus) 1962 Rod Laver (Aus) 1963 Roy Emerson (Aus) 1964 Roy Emerson (Aus) 1965 Roy Emerson (Aus) 1966 Roy Emerson (Aus) 1967 Roy Emerson (Aus) 1968 Bill Bowrey (Aus) 1969 Rod Laver (Aus) 1970 Artur Ashe (Usa) 1971 Ken Rosewall (Aus) 1972 Ken Rosewall (Aus) 1973 John Newcombe (Aus) 1974 Jimmy Connors (Usa) 1975 John Newcombe (Aus) 1976 Mark Edmondson (Aus) 1977 Vitas Gerulaitis (Usa) 1977 Roscoe Tanner (Usa) 1978 Guillermo Vilas (Arg) 1979 Guillermo Vilas (Arg) 1980 Brian Teacher (Usa) 1981 Johan Kriek (Ned) 1982 Johan Kriek (Ned) 1983 Mats Wilander (Swe) 1984 Mats Wilander (Swe) 1985 Stefan Edberg (Swe) 1987 Stefan Edberg (Swe) 1988 Mats Wilander (Swe) 1989 Ivan Lendl (Cze) 1990 Ivan Lendl (Cze) 1991 Boris Becker (Ger) 1992 Jim Courier (Usa) 1993 Jim Courier (Usa) 1994 Pete Sampras (Usa) 1995 Andre Agassi (Usa) 1996 Boris Becker (Ger) 1997 Pete Sampras (Usa) 1998 Petr Korda (Cze) 1999 Yevgeny Kafelnikov (Rus) 2000 Andre Agassi (Usa) 2001 Andre Agassi (Usa) 2002 Thomas Johansson (Swe) 2003 Andre Agassi (Usa) 2004 Roger Federer (Sui) 2005 Marat Safin (Rus) 2006 Roger Federer (Sui) 2007 Roger Federer (Sui) 2008 Novak Djokovic (Ser) 2009 Rafael Nadal (Esp) 2010 Roger Federer (Sui) 2011 Novak Djokovic (Srb) 2012 Novak Djokovic (Srb) 2013 Novak Djokovic (Srb) 2014 Stanisla Wawrinka (Sui) 2015 Novak Djokovic (Srb) 2016 Novak Djokovic (Srb) 2017 Roger Federer (Sui) 2018 Roger Federer (Sui) 2019 Novak Djokovic (Srb) 2020 Novak Djokovic (Srb) 2021 Novak Djokovic (Srb) 2022 Rafael Nadal (Esp) 2023 Novak Djokovic (Srb)

Note: il torneo non è stato disputato tra il 1916 e il 1918, tra il 1941 e il 1945 e nel 1986. Nel 1977 sono state giocate due edizioni.

